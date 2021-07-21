智利跆拳道選手成首位因新冠棄權的奧運選手

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【共同社7月21日電】東京奧運會和殘奧會組委會21日發佈消息稱，包括1名奧運村外的外國選手在內，又有8名奧運相關人士在新冠檢測中呈陽性。奧組委相關人士證實上述選手為智利的跆拳道選手。據悉已進入隔離設施。智利奧委會當天發佈消息稱，女子跆拳道選手因被強制隔離10天以上將棄權奧運會。這是首次獲悉因新冠棄權。 關於該選手可否出場比賽，奧組委接受共同社採訪時表達見解稱：“有必要向國際單項體育聯合會及國際奧委會（IOC）等確認。” 奧組委還宣佈，與已公佈為陽性的捷克男子沙灘排球選手相關，又有1名入住奧運村的該隊相關人士確診陽性，12人被認定為密切接觸者。這12名密切接觸者的所屬及具體情況不明。 新確診陽性的8人中，除智力跆拳道選手、捷克沙灘排球相關人士外，其他6人全部是國內的業務委託工作人員。 除因奧運賽前集訓來日的選手等之外的奧運相關陽性患者，1日以來總計達到75人。賽前集訓中1日以來有4人確診陽性，包括這些人在內總計79人。（完）