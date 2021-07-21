奧運期間東京單日新增病例或達2600人

Newsfrom Japan

【共同社7月21日電】東京都21日召開分析新冠疫情的監測會議，專家出示估算結果稱，如果按照目前的速度繼續增加，都內最近7天日均感染人數到東京奧運會期間的8月3日將達到近2600人，強烈呼籲提高警惕稱“不到兩週就會變成遠超年末年初第三波疫情的危機狀況”。21日新增病例1832人，在1月16日後首次超過1800人。 本月15日的會議上預測奧運會後的8月11日將達到約2400人，但增速加快，一週的增長率同比達到149%，感染人數的上升預測也有所提前。從政府決定向東京都發佈第4次緊急事態宣言到22日將滿兩週。奧運將於23日開幕，舉辦城市東京的疫情蔓延卻無法遏制。 首相菅義偉在官邸舉行新冠對策相關閣僚會議，呼籲稱：“希望各位國民在家中通過電視為運動員加油。”他反復要求發佈宣言的東京等地避免不必要非緊急的外出。 日本醫師會會長中川俊男在記者會上，關於首都圈新增病例顯著增加的情況，強調稱“第五波疫情正在發展”。 東京都的會議上專家報告稱，目前正迅速置換為傳染性強的德爾塔毒株，都政府的檢測結果顯示，到7月11日為止的一週內該比例已上升至30.5%。隨著老年人疫苗接種的推進，新增病例的年齡層已變為20多歲到50多歲人群為主。 另據說明，20日住院患者已達近2400人，較6月下旬幾乎翻倍。（完）