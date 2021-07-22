日本擬大幅上調2030年度電源中再生能源佔比

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【共同社7月22日電】日本經濟產業省21日在專家會議上出示了正推進修改作業的國家中長期政策指針《能源基本計劃》的草案。其中提出，面向實現去碳化社會，貫徹可再生能源的主力電源化，在2030年度新的電源構成目標中大幅上調至36～38%。另一方面，核能則維持現行目標20～22%。目前主力的火力發電2019年度實際佔比為75.7%，明確給出的目標是要大幅降至41%，能源政策迎來重大轉折點。 此次修改將首次寫入去年10月首相菅義偉提出的到2050年實現溫室氣體淨零排放目標。基本計劃的作用還在於，為達成2030年度較2013年度削減46%溫室氣體這一目標提供依據。經產相梶山弘志在會上強調，為了實現去碳化社會，“在佔溫室氣體排放8成以上的能源領域推進舉措很重要”。 不過，再生能源的擴大面臨確保場地、完善火力發電等的備用電源等諸多課題。曾是焦點的核電站新建增設和改建方針因“尚在恢復信賴過程中”（經產省幹部語）而暫不寫入。 再生能源2019年度的發電佔比為18.1%。此次提出的目標為該數字的約2倍。草案強調“將以最優先的原則推進，促使最大限度導入”。2030年度的詳細內容中，佔比最大的太陽能預計為約15%。 再生能源與核能、此次新增的1%包括氫和氨在內的“去碳化電源”在2030年度佔比要達到59%。 圍繞核能，基於對東京電力福島第一核電站事故的反省，維持了“儘可能降低核能依賴度”這一原有方針。作為低...