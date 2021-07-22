東京奧運會開閉幕式演出總監小林被免職

Newsfrom Japan

【共同社7月22日電】東京奧組委22日宣佈，解除在奧運會開閉幕式製作和演出團隊中擔任“演出總監”的小林賢太郎（48歲）的職務。據悉小林曾發表過以猶太人大屠殺為題材的作品，遭到美國猶太裔團體的譴責等，成為眾矢之的。 小林參與製作的演出部分是否按計劃實施成為焦點。23日的奧運會開幕式前一天演出總監被免職實屬罕見。新冠疫情下的東京奧運會直到開幕前仍持續混亂狀況。 奧組委主席橋本聖子22日在記者會上道歉稱：“開幕式舉行在即，給很多相關人士造成困擾，深表歉意。”關於開幕式的運營，她表示：“將加緊對整體進行調整，協商如何實施。會盡快得出結論。” 被免職的小林通過奧組委發表評論道歉稱：“我理解自己當時愚蠢的措辭是錯誤的，正在反省。” 美國猶太裔團體“西蒙･維森塔爾中心”21日發表聲明，譴責小林在作為搞笑組合“RAHMENS”成員時曾表演提及猶太人大屠殺的喜劇。小林稱“一起玩兒猶太人大屠殺吧”的畫面在社交網站（SNS）等傳播。 該團體成員亞伯拉罕･庫珀表示“無論是多麼富有創造性的人物，都沒有權力嘲諷納粹大屠殺的遇難者”，譴責稱這種人物參與東京奧運會“是對（遇難的）600萬猶太人記憶的侮辱”。 東京奧組委14日公佈了開閉幕式製作與演出團隊具體成員名單，小林也在其中。 圍繞開幕式，曾是作曲負責人之一的音樂人小山田圭吾自曝以前曾霸凌他人，遭到批評，已引咎辭職。（完）