一度在日失聯的烏干達奧運選手啟程回國

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【共同社7月22日電】以東京奧運會烏干達代表團成員身份來到日本後，在賽前集訓地大阪府泉佐野市逗留期間不知所蹤、後在三重縣被控制的男子舉重選手朱利葉斯·塞奇托萊科（20歲）21日深夜從成田機場踏上回國之路。 在塞奇托萊科離境前舉行記者會的泉佐野市市長千代松大耕稱，市政府職員在東京都的警署內確認被控制的人員正是塞奇托萊科。截至21日早晨，塞奇托萊科一直表示希望留在日本。據悉之後與代表團會面等，最終同意回國。 現身成田機場出發大廳值機櫃檯的塞奇托萊科由泉佐野市職員等陪同。他戴著黑色口罩，並將帽簷拉得很低，無法看到其表情。對於媒體的提問，他並不回答，直接進入安檢區，之後登上飛往中東卡塔爾的航班。 塞奇托萊科於6月19日抵達日本，7月16日從泉佐野市的宿舍失蹤。20日代表團從宿舍前往奧運村，警方在三重縣四日市市發現了他。塞奇托萊科曾在宿舍留言，意思是“想在日本工作”。 千代松鼓勵塞奇托萊科稱：“雖然留言稱在祖國生活艱難，但還是希望你加油。”該市在集訓期間作為新冠防疫措施的一環，曾派2名負責的職員常駐宿舍，千代松反省稱：“對造成這一事態負有責任，本應增派人手密切留意。”（完）