持續混亂的東京奧運會將於23日開幕

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【共同社7月22日電】受新冠疫情影響，歷史上首次延期的東京奧運會將於23日晚8點在國立競技場以不接納觀眾的方式舉行開幕式。22日，擔任開閉幕式製作和演出總監的小林賢太郎因曾參與以猶太人大屠殺為題材的作品被免職，選手等被檢出新冠陽性的事例也相繼發生。在東京都疫情加速蔓延中，帶著前所未有的混亂和不安，在毫無慶典氛圍的情況下，為期17天的奧運會將拉開帷幕。 奧組委主席橋本聖子在記者會上道歉稱“在（奧運會）近在眼前的情況下發生這樣的事態，深表歉意”，透露將調整開幕式的整體演出。繼負責作曲的小山田圭吾之後，主要成員在即將開幕前退出，萬眾矚目的開幕式的實施形態面臨演出前一天都無法確定的異常事態。 奧組委發佈消息稱，包括來自海外曾在奧運村逗留的2名選手在內，又確認12名相關人員新冠陽性。為了舉辦“安心、安全”的奧運，奧組委進一步加強了對策，包括限制相關人員的行動等，但質疑實際效果的聲音不絕於耳，奧運將在輿論的強烈反對無法平息的情況下開幕。 據奧組委稱，預計有207個國家和地區的約1.1萬名選手參加本次大賽。（完）