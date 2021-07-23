焦點：防疫和比賽難兼顧 陽性頻出前景難料

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【共同社7月23日電】23日開幕的東京奧運會最大課題是新冠防疫工作，但在奧運村內外，運動員和相關人員陸續檢測出陽性。從奧運開幕前開始，“安全、安心”理念就受到動搖，東京都單日新增感染人數接近2000人。雖然通過在密切接觸者的處理上設定“獨有規則”力求兼顧防疫和實施比賽，但前景卻難以預料。 ▽“氣泡”內的感染 “應該會引發對於這樣是否沒問題的擔憂。將盡全力努力應對，從而讓人們能理解安全得以保障。”20日，戴著口罩召開記者會的奧組委主席橋本聖子話語中帶著一絲苦澀。兩天前的18日，2名南非國奧隊男足球員檢測結果為陽性。採用通過檢測和行動管理與外部隔絕的“氣泡方式”的奧運村內首次有運動員感染。 奧運村內，捷克男子沙灘排球運動員也被確認為陽性。射擊女子雙向飛碟項目世界排名第一的英國運動員安珀･希爾因啟程前檢測結果呈陽性而被迫棄賽。新冠疫情的影響正在擴大。 ▽苦肉計 奧運運營上面臨的難題是如何處理密切接觸者。原則上是進行14天的健康觀察，但若要徹底執行，將影響運動員的練習和上場比賽。若放寬防疫措施，疫情擴大的可能性將升高，並遭到輿論批評。某位奧組委幹部擔憂，先前開始就是“顧得了這頭就顧不了那頭，是最大的難題”。 作為苦肉計被提出來的是比賽開始前6小時以內PCR檢測呈陰性的話就能參賽的規則。南非男足球員有18人是密切接觸者，但因滿足上述條件而得以在22日迎戰日本隊。 ▽數字可控 東京都22日新增...