話題：運動員對東京奧運村褒貶不一 餐飲獲好評

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【共同社7月23日電】對於參加東京奧運會的運動員等居住的東京晴海的奧運村，入住人員的意見褒貶不一。食堂的餐飲獲得了好評，不過也有人對房間狹小和設備使用不便表示不滿。雖說採取了防止感染新冠病毒的措施，但也有相關人員對於食堂裡許多運動員等聚在一起的“密集”光景感到驚訝。 澳大利亞代表團團長稱讚餐飲說：“我想，運動員們能夠享受村里的環境。”據奧組委幹部介紹，大家給予好評說味道很不錯，食物裝盤也很認真。 另一方面，有的運動員把不滿發上了社交網站（SNS）。來自俄羅斯的排球運動員發了頭部觸碰到浴室天花板的圖片，強調了空間的狹小。加拿大網球運動員發了僅有日語標識的空調遙控器照片，配文“Help”來尋求幫助。 有些時段，食堂裡人員聚集。“是人擠人的狀態，還有人吃飯時搞得很熱鬧，令人害怕”（日本的比賽相關人員語），出現了擔憂防疫對策的意見。為了希望避免擁擠的入住人員，奧組委已允許利用送餐服務“優食”（Uber Eats）和在網上購買食品。 再加上生活習慣的差異，以往的奧運會也總是伴隨著奧運村的相關糾紛和不滿意見。奧組委主席橋本聖子基於作為運動員參加了冬夏共7屆奧運會的經驗，打包票說：“這是歷來最佳的奧運村，是運動員可以放鬆下來的空間。”奧運會之後，運動員的評價會如何呢？