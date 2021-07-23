詳訊：東京奧運會開幕 眾多比賽因疫情“空場”

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【共同社7月23日電】第32屆夏季奧運會23日晚在日本東京都新宿區的國立競技場舉行了開幕式。本屆奧運會因新冠疫情影響而史上首次延期1年，在舉辦城市東京處於緊急事態宣言下的形勢中啟動。包括開幕式在內，大部分比賽場館採用無觀眾的“空場”方式。由於對疫情擴大的不安情緒、以及直至前夕接連出現的奧組委的混亂，此次奧運缺乏慶典氛圍，充滿特例。 這是1964年東京奧運以來，第2次在日本舉辦夏季奧運。除了不參加的朝鮮以外，有205個國家・地區和難民代表團共計約1.1萬名運動員參加。在截至8月8日的17天裡，將舉行史上最多的33個大項、339個小項的比賽。 開幕式上，擔任東京奧運名譽總裁的天皇宣佈開幕。歷經121天巡迴全國的聖火將在聖火台上點燃。 日本代表團有583名運動員，人數創新高，目標是獲得30枚金牌。作為東道主國，日本隊將最後入場，男子籃球運動員八村壘（23歲）和女子摔跤運動員須崎優衣（22歲）擔任旗手。 日本國內新增新冠感染人數趨於增多，入境的運動員和相關人員也接連被測出陽性。對於政府與國際奧委會（IOC）主張的“安心安全”的奧運，逆風強勁。從東日本大地震中“重建”的理念也籠上了陰影，在新冠疫情下舉辦奧運的意義將再次受到質疑。 參加開幕式的奧運相關人員削減至950人左右，首相菅義偉、東京都知事小池百合子、IOC主席巴赫等出席。 以21日的壘球和足球拉開序幕的各項比賽將從24日起全面展開。棒...