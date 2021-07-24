詳訊2：東京奧運會開幕 眾多比賽因疫情“空場”

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【共同社7月24日電】第32屆夏季奧運會23日晚在日本東京都新宿區的國立競技場舉行了開幕式。本屆奧運會因新冠疫情影響而史上首次延期1年，在舉辦城市東京處於緊急事態宣言下的形勢中啟動。包括開幕式在內，大部分比賽場館採用無觀眾的“空場”方式。由於對疫情擴大的不安情緒、以及直至前夕接連出現的奧組委的混亂，此次奧運缺乏慶典氛圍，充滿特例。在開幕式的高潮部分，女子網球運動員大坂直美（23歲）點燃了球形火炬台的聖火。 這是1964年東京奧運以來，第2次在日本舉辦夏季奧運。除了不參加的朝鮮以外，有205個國家・地區和難民代表團共計約1.1萬名運動員參加。在截至8月8日的17天裡，舉行史上最多的33個大項、339個小項的比賽。 約6000名運動員和高層人士出席了開幕式。擔任東京奧運名譽總裁的日本天皇、國際奧委會（IOC）主席巴赫等參加者為了因新冠疫情去世的人們致默哀。天皇的開幕宣言未使用“祝賀”一詞，可謂克制了慶典氛圍的表述。 國立競技場內的聖火傳遞中，曾活躍於職業棒球領域的國民性明星長島茂雄（85歲）、王貞治（81歲）、松井秀喜（47歲）登場。 首次按日語五十音順序實施的入場式中，各國・地區的運動員等滿面笑容。日本代表團有583名運動員，人數創新高，目標是獲得30枚金牌。作為東道主國，日本隊最後入場，男子籃球運動員八村壘（23歲）和女子摔跤運動員須崎優衣（22歲）擔任旗手。隊長男子田徑運動員山縣...