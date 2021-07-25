點燃聖火台的大阪直美被視為多樣性社會象徵

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【共同社7月25日電】23日晚間在日本國立競技場舉行的東京奧運會開幕式上，女子網球四大滿貫4冠選手大阪直美（23歲）擔任了萬眾矚目的點燃聖火台的火炬手。大阪居住在美國，父親來自海地，母親是日本人。她是體現奧運理念之一“多樣性”的象徵，奧組委以此向國內外展示了實現允許多樣性社會的決心。 大阪在推特上用英文寫道：“這無疑是我人生中最高的榮譽和成果。我找不到形容這一心情的語言，滿懷感謝。” 大阪從東日本大地震災區岩手、宮城、福島三縣的中小學生火炬手手中接過聖火，微微頷首後起跑。她登上象徵“富士山”的臺階後，雙手捧著火炬小心地點燃了呈球狀旋轉著像花一樣綻放的聖火台。象徵“太陽”的聖火台瞬間燃起熊熊火焰，大阪微笑著揮手致意。 大阪有著超越體育範疇的影響力，包括在針對歧視黑人的抗議活動中發佈自己的想法等。她還透露了在作為頂級選手的壓力下自身長期苦於抑鬱一事。 關於起用大阪作為點燃聖火台火炬手的理由，開閉幕式執行製作人日置貴之在記者會上說明稱：“最重視多樣性的觀點。她是代表日本的運動員，一直發出各種訊息，最為合適。”奧組委發言人高谷正哲表示期待稱“希望能傳達出日本的新形象”。（完）