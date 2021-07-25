池江在奧運女子接力賽中邁出復出第一步

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【共同社7月25日電】確診白血病後僅僅兩年半，日本游泳女將池江璃花子就重返奧運泳壇。“感覺周圍看上去都閃閃發光，感嘆還能在這個舞台上游泳。”池江懷著激動的心情在女子4×100米接力預賽中向世界展現出充滿生氣的姿態。雖然無緣決賽，但她踏出了宣告復出的第一步。 在集合所內，外國選手紛紛對池江表示歡迎。她喜不自勝地說“原來大家都在等著我”。她幹勁十足地挑戰比賽時作為日本隊第2棒選手出戰，當時日本隊排第五位，池江發揮其較大幅度划水的特色追趕外國隊。雖然拼盡全力，“最後累得身體都無法動彈”，但仍止步第五。 從罹患白血病到回歸泳壇並戲劇性地獲得奧運入場券，池江已成為超越體育範疇的象徵。包括對圍繞應否舉辦奧運會的討論的影響在內，她知道自身發言的分量，謹慎度日。年僅21歲卻背負著過於沉重的東西，但她還是拂去雜念迎接比賽，表示“力爭不被周圍的聲音所干擾，盡自己所能游出好結果”。 雖然刷新日本紀錄和進入決賽的目標都未能實現，但“8分不甘，2分快樂”。池江沉浸在只有在奧運會方能體會到的久違情緒中，表示“接下來還有比賽，將改換心境繼續努力”。她在與病魔作鬥爭時無法想像的決戰之夏已經開始。（完）