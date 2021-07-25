人物：池江璃花子曾向母親吐露病痛之苦

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【共同社7月25日電】經歷過與病魔的頑強鬥爭後終於迎來曾一度放棄的主場東京奧運會，日本游泳女將池江璃花子（21歲）在24日的4×100米接力預賽中作為第二棒奮力拼搏。她露出爽朗的表情稱：“能在這個舞台上與夥伴們一起戰鬥很開心。” 復出之路非常艱難。確診為白血病一個月後的2019年3月，池江在東京某醫院的病床上，向旁邊的母親美由紀吐露了腦海中無數次閃過卻一直忍耐沒有說出口的話： “好想死。” 化療過程中池江每天都嘔吐數次，住院期間體重一度下降15公斤以上。雖然對病痛有思想準備，但實際痛苦卻是想像的“數千倍”。即便是大家都認為性格樂觀的她，也曾幾近陷入絕望。 2018年池江多次刷新日本紀錄，在亞運會上勇奪6金。這位處在巔峰期欲在東京奧運斬獲金牌的王牌選手突遭病魔襲擊。住院期間有兩個多星期她都提到“死”，無法下床、不能進食，只能靠點滴補充營養。噁心的感覺一直持續。她表示“第一次覺得活著好辛苦”。 直到被准許暫時回家，池江痛苦的心情才變得積極。看到外面盛開的櫻花，她心情好起來，坐上車後“連在高速公路上堵車都覺得開心”。吃飯時可以將各種食物送入口中，原本習以為常的生活如今也覺得是種幸福。她表示“雖然也有痛苦，但有更多開心的事”，決心“絕對不會再去想”死之類的事情了。 2019年12月出院後，開車成為池江新的樂趣。她利用暫時回家的時間等取得駕照，和朋友聚餐時自己駕車前往。獲得奧運入場券後她參加...