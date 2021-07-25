東京酷暑令外國選手煩惱不已

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【共同社7月25日電】從氣候涼爽國家來參加東京奧運會的選手不僅要與比賽對手，還在與連日的酷暑戰鬥。有俄羅斯選手在預選賽中因炎熱昏倒，對於嚴酷的環境有人稱：“這是迄今為止對身體負擔最大的奧運會。”網壇王者諾瓦克·德約科維奇（塞爾維亞）等人呼籲把比賽時間改到晚上。 據路透社等報導，23日舉行的女子射箭比賽後，俄羅斯奧會（ROC）的斯維特蘭娜·格姆博耶娃因中暑昏倒。雖然很快恢復了意識，但被擔架抬出了賽場。當時氣溫可能約達33度。 其教練對媒體稱：“她在這種炎熱天氣中無法一整天都站著，濕度也造成了影響。” 世界排名第一的網球男單選手德約科維奇厭煩地表示：“過度的炎熱與潮濕、渾濁的空氣成為了負擔，曾在更衣室交談的人都說這是至今為止最辛苦的經歷。” 世界排名第二的丹尼爾·梅德韋傑夫（ROC）提議將網球比賽時間改到晚上後，德約科維奇也贊成道“百分百同意”。國際網球聯合會對路透社稱“選手的健康最重要”，但同時回答道“上午11點開賽的判斷是基於資料”。德約科維奇則期待地表示：“希望能改變這一判斷。” 據日本氣象廳稱，東京7月的平均最高氣溫為29.9度，平均濕度為76%，十分悶熱。23日最高氣溫34.0度，24日為34.4度。（完）