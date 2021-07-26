人物：柔道阿部兄妹同天摘金 譜寫奧運勵志故事

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【共同社7月26日電】

載入奧運史冊的勵志故事25日精彩上演。柔道男子66公斤級的日本選手阿部一二三（23歲）和女子52公斤級的阿部詩（21歲）兄妹同天獲得金牌。「兩人一同最閃耀。」正如他們異口同聲重複的那句話一樣，兩人各自獲得4場勝利，笑到了最後。肩靠肩的兄妹倆被鏡頭包圍，無數閃光燈亮起。

首先參加決賽的阿部詩憑藉一記絕殺斬獲金牌。在休息室看轉播畫面的哥哥興奮地站起來，「我一直覺得她能拿下金牌並牽動到我這裡。我絕對要拿下比賽。」阿部一二三的決賽有妹妹在邊上守望，中盤時他成功壓制對手出招佔據優勢。他冷靜觀察對方攻勢，最終等到了令他歡喜的瞬間。

中學時代成為日本冠軍、20歲成為世界冠軍的哥哥一直是小三屆的妹妹追趕的對象。這樣的兄妹關係在前年夏季於東京舉行的柔道世錦賽上發生了變化。未能實現三連冠的哥哥在爭奪東京奧運會參賽資格的比賽中被丸山城志郎逆轉而落敗，而妹妹則成功衛冕。「作為哥哥我必須在前面拉著她走。（輸了比賽）很丟人。」阿部一二三吐露心境。

翌年2月，阿部詩首先獲得了奧運參賽資格。只有男子66公斤級項目的名單懸而未決。兄妹倆的母親阿部愛（49歲）回憶稱：「那是一個對彼此都有些鬱悶的時期。」即便想祝福女兒，在奧運資格賽激烈的最關鍵時刻「不太能成為談論的話題」。據稱，私底下阿部詩也曾透露「想一起參加」奧運的想法。 「我想哥哥應該很不甘心，他是帶著這種想法一直努力到現在的。」阿部詩陪著為...