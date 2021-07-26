日本新全球變暖對策計劃草案要求家庭減排66%

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【共同社7月26日電】日本政府為實現首相菅義偉提出的2030年度溫室氣體排放量較2013年度削減46%的目標，彙總企業、地方政府與家庭所致力具體措施的新全球變暖對策計劃草案內容25日從對相關人士的採訪中獲悉。2030年度排放量分別為家庭部門較2013年度削減66%、業務部門50%、產業部門37%。草案要求家庭大幅削減，同時排放量較大的產業部門減排率變小，折射出對產業界的顧慮。 該計劃由政府基於《全球變暖對策推進法》制定，被定位為政府的全球變暖相關綜合計劃。此次修改是繼2016年後近5年來首次。其中寫入了菅義偉去年10月提出的到2050年實現溫室氣體淨零排放的目標和到2030年度減排46%的目標。 據草案估算，來自能源的二氧化碳（CO2）排放量占到總體的8成以上，到2030年度為6.8億噸。與2013年度實際排放量12.35億噸相比，將削減45%。 具體為家庭部門通過促進住房節能、擴大安裝在屋頂的太陽能發電設備等減排66%，較現行計劃的39%有進一步的推進。業務部門通過建築節能等減排50%（現行為減排40%），產業部門則通過產業界自主行動等實現減排37%（同7%）。 計劃草案26日將在環境省與經濟產業省審議會聯席會議上出示。政府將經過公開徵集意見後在內閣會議上敲定，計劃到10月底起在英國召開的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）開幕前，提交給聯合國。（完）