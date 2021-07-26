東京奧運開幕式關東收視率56.4% 直逼1964年

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【共同社7月26日電】

據Video Research公司的調查結果（初值）獲悉，NHK綜合頻道23日晚上現場直播的東京奧運會開幕式平均收視率關東地區為56.4%，關西地區為49.6%。這一數字直逼1964年東京奧運會創造的歷史紀錄（關東地區61.2%）。

儘管因新冠疫情影響停辦奧運的呼聲此起彼伏，開幕式之前主創人員接連卸任等問題纏身，但上述收視率表明時隔57年再次在本國舉行的夏季奧運會仍然得到了日本國民的高度關注。

關東地區的瞬間最高收視率達到61.0%，分別出現在開幕式序章階段木匠打扮的演員真矢美季和踢踏舞者熊谷和德等人登場表演以及各國家和地區代表團入場儀式開始後不久。關西地區的瞬間最高收視率為54.6%，出現在入場儀式中。

開幕式的直播從晚上7點56分開始，持續近4個小時。 21～25日的各項比賽平均收視率（關東地區）最高的是男足小組賽日本對陣南非的下半場（NHK綜合頻道22日），為25.1%。 高藤直壽為日本隊摘得首枚金牌的柔道男子60公斤級決賽（NHK綜合頻道24日）為24.2%。男子66公斤級的阿部一二三和女子52公斤級的阿部詩兄妹雙雙奪金的決賽（朝日電視台25日）為21.6%。大橋悠依奪金的游泳女子400米個人混合泳決賽（NHK綜合頻道24日）為12.7%，堀米雄斗奪金的滑板男子街式決賽（同）為12.0%。 1964年東京奧運開幕式除了NHK綜合頻道外，其他各家民間電視...