話題：奧運外國代表團為防疫想方設法

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【共同社7月26日電】在新冠疫情下與“看不見的敵人”戰鬥的東京奧運會比賽全面開啟。這是罕見環境下舉行的國際綜合大賽，外國體育代表團為選手的調整及宣傳本國，採取各種手段欲克服難關。 ▽自費設據點 澳大利亞代表團的支援態勢令日本代表團相關人士羨慕不已，以往是在奧運村外設置支援據點，但此次該團自費在奧運村里設置。有著擺滿鍛鍊肌肉的器具等的健身房，以及可通過視頻分析球技和對戰類比賽表現的場所。 國際大賽期間重要的飲食方面也因疫情而格外注意。為減少在各國家和地區的人擁擠的食堂裡逗留的時間，除充實了供餐之外，還設置咖啡店作為休憩場所。該團團長切斯特曼自信地表示：“想把選手的出行限制在最小範圍，選手的反響很好。能構建這樣的態勢感到很自豪。” ▽負責心理健康 體育大國美國的代表團配備了137名醫務人員以期疫情對策萬無一失。據悉在比通常的奧運會更需要精神方面支援的情況下，多位心理健康負責人貼近選手協助其參加比賽。 奧運會也是廣泛宣傳本國的機會，但如今的奧運不同以往。芬蘭大使館在用地內設置了該國宣傳設施，推出面向一般公眾的參觀游。 不用一根釘子考慮到“可持續性”的建築原本計劃舉行體育代表團歡迎會，並在獲得獎牌後作為慶祝會場。大使館相關人士稱“疫情導致情況發生變化，全部在線上舉行”。據稱慣例是大使館在奧運期間讓選手使用芬蘭人喜歡的桑拿，但該相關人士表示“此次不行”。 在有諸多嚴格限制的奧運會期間，各國家...