奄美沖繩被列為世界自然遺產

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【共同社7月26日電】

在線舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議26日決定把日本「奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島」（鹿兒島、沖繩）列入世界自然遺產名錄，對亞熱帶森林中棲息著琉球兔及沖繩秧雞等很多珍貴特有物種的生物多樣性給予好評。這是繼2011年「小笠原諸島」（東京）之後的日本第5項世界自然遺產，政府推薦的全部候選均被列入，此次很可能成為國內最後一項自然遺產。

列入的區域涉及鹿兒島縣奄美大島和德之島、沖繩縣沖繩本島和西表島4個島，共約4.3萬公頃，大部分為森林。在與大陸分離後形成現在島嶼的過程中，動植物自行進化，棲息著西表山貓等許多瀕臨滅絕的特有物種。

政府2017年曾進行推薦，但UNESCO諮詢機構以區域分散在4島24處無法整體保護、以及不包括美軍返還的沖繩本島北部訓練場舊址為由，建議暫緩列入，要求從根本上進行調整。 政府一度撤回推薦，重新整編為包括訓練場舊址在內的4島5處，2019年再度推薦。諮詢機構今年5月評價稱「是生物多樣性保全上的重要地區」，建議列入。

原本應在2020年的委員會接受審查，但因新冠疫情蔓延而延期。此次的委員會會議預計還將決定把「北海道及北東北繩文遺跡群」（北海道、青森、岩手、秋田）列入文化遺產，日本的世界遺產將達到25項。（完）