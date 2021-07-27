東京奧運虛假網站增多 需謹防個人信息被盜

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【共同社7月27日電】日本早稻田大學教授森達哉（信息安全）等26日公佈調查結果稱，已出現1753個與東京奧運會和殘奧會官方網站相類似的域名，其中148個可能被以盜取個人信息等為目的的惡意虛假網站所使用。 已發現有東京奧運門票購票者及志願者的ID和密碼在網絡上洩露。有意見認為原因並非針對奧組委的網絡攻擊，而是通過此類虛假網站等被盜取，奧組委已呼籲提高警惕。 據共同研究的研究生河岡諒介紹，調查了截至舉辦開幕式的23日獲取的含有“tokyo”、“2020”、“olympic”等多個單詞的可能被誤認為官方網站的域名數。1753個域名中，可能有一大半是為了通過增加瀏覽人數而增加廣告費，但有148個域名很可能是瀏覽後會感染電腦病毒或被盜走個人信息的虛假網站。 2019年5月的調查中，類似的域名有956個，其中虛假網站有22個。據稱今年以來含有“ticket”等單詞的類似域名明顯增多。森達哉指出：“虛假網站大多因安全相關人士等舉報而在短時間內被刪除，但新的虛假網站仍在持續增加。” 據信息安全公司Cybereason透露，已確認有通過假裝成倒賣門票和發佈視頻的網站來盜取個人信息的網站。奧組委稱：“預想到惡意虛假網站的增加。希望大家仔細確認是否為官方網站。”（完）