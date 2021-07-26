獨家：日本曾要求奧運入境高峰期限制普通旅客登機

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【共同社7月26日電】26日採訪相關人士獲悉，日本國土交通省在參加東京奧運會的各國代表團和相關人士集中入境的本月中旬要求航空公司採取境外抵日航班停止受理新的普通旅客等訂票的登機限制，國際航空運輸協會（IATA）當時曾以書面方式向該省表達擔憂稱“（響應）非常困難”。 IATA是由運營國際航線的航空公司組成的業界團體。標註14日的文件指出，新型冠狀病毒流行的情況下，所有旅客的出行都有其理由，航空公司區別對待普通旅客的做法存在問題。考慮到奧運帶來的旅客增加，要求提高檢疫和抵達處理能力，增加每個航班的登機人數。 此外，文件認為航空公司在受理訂票時無法區分奧運相關人士和普通旅客，為管理座位數，要求留足時間提供奧運相關人士的準確名單。 日本政府作為新冠的邊境口岸對策，提出把日均入境人數控制在2000人的方針，國交省要求在奧運會和殘奧會入境高峰時段抵達羽田和成田機場的航班停止受理新的普通旅客和奧運相關人士的訂票。 國交省回覆IATA稱：“面向航空公司的登機限制要求在奧運前已實施。提供了奧運相關人士的預計登機人數。”（完）