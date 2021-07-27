詳訊2：水谷隼、伊藤美誠奪奧運乒乓混雙金牌

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【共同社7月27日電】26日東京奧運會乒乓球混雙決賽中，日本組合水谷隼、伊藤美誠戰勝中國組合許昕、劉詩雯，為日本乒乓球界奪得了夢寐以求的金牌。乒乓球是中國一貫以來引以為豪的具有壓倒性優勢的項目。對於這場打破中國獨大格局的勝利，日本男隊教練倉島洋介感慨地說：“仍無法相信。終於實現了戰勝中國。” 第一、二局被中國隊輕鬆獲勝，日方都做好了失利的心理準備。然而在日本隊以1比3不敵中國隊的2016年里約奧運會男團決賽中，一度扭轉敗局戰勝了許昕的水谷則並非如此。水谷表示“感到中國選手也很緊張。我想不管如何，只要先拿下一局，勢頭就會流向我們”，毫不氣餒地咬住了比分。他與搭檔伊藤開始了令人驚訝的反擊。 “如果給予重壓，中國選手也會急躁”，這是日本強化訓練現場一直就廣泛擁有的共識。然而直到里約奧運會，都未能將中國隊逼入困境，這是現實。變化從水谷在里約取勝的那一刻出現。男隊的張本智和、女隊的伊藤、平野美宇等新生代也崛起了，國際大賽上中國爆冷失利已不足為奇。 自乒乓球在1988年漢城奧運會成為正式比賽項目以來，直至里約奧運會，中國共摘得32枚金牌中的28枚，近3屆奧運會更是包攬所有小項。從被稱有1億乒乓人口中選拔出來的精英的實力和選手群的厚度令其他國家望塵莫及。世界排名第一的劉詩雯甚至無法在本屆奧運會女單項目出戰。 然而在女單比賽中，有與伊藤交手4戰全勝的陳夢和已取得4連勝的孫穎莎；男單則有里約奧運冠軍...