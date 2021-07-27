豐田織機力爭新業務銷售額達1萬億日元

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【共同社7月27日電】豐田自動織機公司日前公佈了經營目標，除了2030財年全球共64處生產基地的二氧化碳排放量比2013財年削減50%之外，還力爭在面向電動汽車（EV）的電動壓縮機等新業務領域，銷售額達到1萬億日元（約合人民幣587億元）。這是應對聯合國制定的“可持續發展目標”（SDGs）的計劃。 公司表示將把高質量的燃料電池和車載電池、高效率且省電的電動壓縮機等定位為新業務領域，積極推進研發。新業務領域2020財年的實際銷售額為零，但今後將用約10年時間增至1萬億日元。 此外，為了在減輕環境負擔方面作出貢獻，豐田織機力爭把電動化相關產品在總銷售額中的佔比從2020財年的43%提升至70%以上。而且為了滿足近年來高漲的物流自動化需求，將把電動化和自動駕駛相關的研發費比率從2020財年的58%提升至70%以上。 該公司負責人表示：“希望通過設定具體的目標值，進一步加速應對環境問題和物流界的問題。”（完）