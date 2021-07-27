東京奧運主新聞中心防疫“氣泡”出現破綻

Newsfrom Japan

【共同社7月27日電】關於東京奧運會為了防止感染新冠病毒而導入的隔絕奧運相關人員和外部接觸的“氣泡方式”，在各國媒體設置據點的主新聞中心（MPC）也出現了破綻。無法分辨誰是入境後不久的限制行動的對像人員，專用巴士很擁擠。相關人員的疫苗接種率也不清楚。“安全安心”口號蒙上陰影。 “我昨天抵達了日本。”曾在MPC的美國媒體男性技術人員（37歲）這樣說。媒體相關人員在抵達日本後14天以內，可以進入住宿地、比賽場館、MPC等事前申請的場所。不過，由於無法從外表來分辨是否屬於限制行動對象，其他的運營志願者與媒體相關人員會在無意間與之接觸。 包括保安在內，MPC內所有人員戴口罩，隨處擺放有手部消毒液。根據與運動員的接觸頻率，要求每1～4天接受PCR檢測。不過，在媒體相關人員可自由使用的大房間和食堂，僅設置了透明隔板。 此外，用於記者等移動的專用巴士內也是“密集”狀態。從MPC出發的巴士滿員，站著的乘客之間甚至肩碰肩，非常擁擠。聯結住宿地的車上加座也全部坐滿的照片被發在“推特”上，配文稱“社交距離如何呢？” 為了在疫情下舉辦奧運會，東京奧組委從6月18日起為奧運會和殘奧會奧運村及比賽場館運營負責人、參與採訪的國內媒體相關人員接種疫苗。然而關於已接種人數，奧組委表示由於是自願接種，“難以知曉總數”。 已經有意見指出，在普通民眾也使用的機場和酒店，維持隔絕運動員等奧運相關人員與普通民眾的“氣泡”難度...