日本繩文遺跡群入選世界文化遺產

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【共同社7月27日電】在線舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議27日決定把日本“北海道及北東北繩文遺跡群”（北海道、青森、岩手、秋田）列入文化遺產名錄。遺跡群被認為展現了世界史上稀有的不開展農耕的定居生活和包含祭祀的複雜精神文化，是日本國內最古老的世界文化遺產。委員會26日把“奄美大島、德之島、沖繩島北部及西表島”（鹿兒島、沖繩）列入自然遺產名錄，日本國內的世界遺產達到共計25項，文化和自然分別為20項和5項。 17處遺跡不僅包括有計劃地設置道路和大型建築等的大規模村落遺跡“三內丸山遺跡”（青森市），還有著名的大小石頭排成同心圓狀的“大湯環狀列石”（秋田縣鹿角市）。這兩處均被指定為國家特別史蹟。 另外15處被指定為史蹟。發現可推定曾用火舉行祭祀的獸骨等的“御所野遺跡”（岩手縣一戶町）和出土大量土器及石器的“大船遺跡”（北海道函館市）等也在其中。 這些遺跡被認為是對鮭魚和栗子等食物豐富、以狩獵和採集為基礎營生的物證，UNESCO諮詢機構5月認為“展現了定居社會的發展階段”，建議列入名錄。 繩文遺跡群2009年被加入日本國內候選地“暫定名單”。政府的文化審議會最初力爭使遺跡群在2020年入選，將其選為2019年的推薦候選。但政府優先考慮自然遺產，2019年推薦了奄美沖繩，遺跡群推後1年。（完）