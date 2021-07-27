詳訊：東京新增2848人感染新冠創新高

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【共同社7月27日電】東京都政府27日宣佈新確診2848人感染了新冠病毒，超過1月7日的2520人創新高，為1月15日後首次超過兩千人，較上週二的本月20日增加1461人。本月12日開始的第四次緊急事態宣言期間並未看到效果，已過兩週疫情仍明顯惡化。根據今後的醫療提供體制，有可能影響疫苗接種人手的確保以及正在舉辦的東京奧運會。 首相菅義偉在官邸向記者團表示“將帶著高度警惕開展防疫工作”。關於東京奧運會，他否定有可能中止，呼籲人們加上殘奧會都通過電視觀賽。 東京最近7天日均新增病例達到1762.6人，逼近此前最高紀錄1月11日時的1861.1人，為前一週的149.4%。雖然鬧市區人流略有減少，但受傳染性強的印度“德爾塔毒株”擴散的影響，專家指出東京奧運會期間的8月3日左右可能達到最高水平。至今已連續三天刷新周單日紀錄。 從新增病例的年齡層來看，最多的是20多歲，達到951人；30多歲為610人，40多歲466人，50多歲301人，10多歲有275人。65歲以上老年人有78人。與前一日相比，住院患者中重症患者增加4人至82人。 知事小池百合子27日在公佈感染人數前於都政府大樓接受採訪，表示“正在推進確保病床，重症人數上升令人關注”。此外呼籲給予配合減少外出人流，稱“奧運會各項比賽中日本選手取得了優異成績，希望大家在家裡為他們加油”。（完）