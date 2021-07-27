網球女單大坂直美出局 落淚坦言奧運重壓

Newsfrom Japan

【共同社7月27日電】

她的奧運金牌夢戛然而止。日本網球女將大坂直美（23歲）在27日的東京奧運會女單第三輪比賽中告負。賽後未按規定通過混合採訪區，而是徑直離開場館，可見所受打擊之大。大坂在相關人員勸說下，約30分鐘後回來，流著淚勉強開口說道：「首次參加奧運而感到重壓。輸了比賽很難過，但為能參加奧運而感到高興。」

到第二輪為止的穩定表現在當天的比賽中未能展現。面對世界排名第42位、2019年法網亞軍萬卓索娃（22歲，捷克），大坂以1-6、4-6告負。關於休養後時隔約2個月參賽是否產生影響，她堅定地表示：「以前也在較長休息後順利發揮。這次期待很大，不知道如何應對重壓，但已盡到全力。」 在2個月前的法網，大坂以精神負擔為由拒絕出席記者會，坦言曾受「抑鬱」困擾，在第二輪比賽前棄權。她因拒絕記者會而被罰約165萬日圓。

奧運選手賽後必須通過混採區，但沒有應對採訪的義務。一度離場的大坂可能被再開罰單，但日本教練土橋登志久解釋稱「她本人不知道輸了還要通過（混採區）」。 大坂作為本屆奧運理念之一「多樣性」的象徵，在開幕式上承擔點燃火炬台的重任。她背負著為日本奪得首枚網球金牌的期待，卻以苦澀記憶結束了首次奧運之旅。（完）