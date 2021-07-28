日本運動員卓越表現帶動奧運紀念品銷售

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【共同社7月28日電】隨著接連斬獲奧運獎牌的日本運動員卓越表現，此前不溫不火的東京奧運會紀念品銷售情況也變得喜人。等待進入官方商店購物的隊伍排到了店外，網上商店則因大量點擊甚至一度無法瀏覽。即使在新冠疫情急劇蔓延，人們再次被要求貫徹消毒手指和佩戴口罩的情況下，還有不少人抱著“想讓奧運會熱鬧起來”、“留作紀念”的想法來店購物。 東京新宿的店舖經營品種約有1700種，經典紀念品別針徽章（660日元、約合人民幣39元）、馬克杯（1320日元）等已經斷貨。 店方採取了進店時測溫和消毒手指等防疫措施，到了節假日，店裡便摩肩接踵，店外也會排起隊伍。店員丸山文月（32歲）表示：“沒想到會熱鬧到這種程度。” 名古屋市的店舖去年曾有過銷售額為零的日子，但23日奧運會開幕後每天都會有百餘人進店購物。來給孩子買禮物的男性公司職員（47歲）興奮地說：“（看了比賽）心情也激動起來。” 馬拉松和競走項目舉辦地札幌市的店舖5月開張初期也曾一度顧客寥寥，但隨著奧運會的開幕，來店人數開始增加，四連休期間還迎來了大客流。 網上商店經營品種多達約3000種，據稱開幕式舉行時段的23日晚上9點前後頁面點擊和下單蜂擁而至，服務器不堪重負導致約3個半小時無法瀏覽，之後也持續瀏覽困難的狀態。（完）