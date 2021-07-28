酷暑與奧運需求帶動啤酒和補水飲料熱銷

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【共同社7月28日電】日本連日高溫使預防中暑變得格外重要，各大飲料廠商抓住商機紛紛推出適合盛夏健康管理的補水飲料等。也出現了認為酷暑與東京奧運會電視觀賽所產生的特別需求疊加，增產啤酒和碳酸水等的動向。 朝日飲料公司27日在全國發售添加乳酸菌的瓶裝清涼飲料“關愛身體的補水生活”。此外還向小學發放了20萬冊中暑預防手冊等，致力於普及相關知識。 朝日啤酒公司針對在家觀看奧運比賽的人群於20日發售與零食組合包裝的6罐裝超乾啤酒。奧運會開幕前，鑑於新冠疫情蔓延，朝日方面建議奧組委放棄提供酒類。該公司重視面向家庭的銷售，而非在奧運場館。 三得利食品國際公司預計其“天然水Sparkling”系列7、8月的出貨將超過上年。公關部門負責人表示“酷暑和在家飲用需求使碳酸水暢銷”。除了外出時的水分補充，也有不少人是為了在家裡兌酒喝而購買。 麒麟飲料公司的防中暑飲料上週銷量較上年同期增加了9成。麒麟啤酒公司以“避免出現缺貨”為由，“一番榨”罐裝啤酒8月將增產7成。札幌啤酒也計劃8月增產罐裝啤酒。 大塚製藥將向以北信越5縣為中心舉行的全國高中綜合體育大會的參賽選手提供“寶礦力水特”粉末。該公司相關人士強調稱：“運動時中暑令人擔憂。補充水分很重要。”（完）