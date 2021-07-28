厚勞省將探討上調僱用保險費應對財源吃緊

Newsfrom Japan

【共同社7月28日電】28日獲悉，日本厚生勞動省將著手探討上調僱用保險費。這是由於受新冠疫情影響，僱用調整補貼的發放決定金額已超過4萬億日元（約合人民幣2370億元），導致財源吃緊。具體保險費率今後將由厚勞相的諮詢機構“勞動政策審議會”進行討論，最快將向明年的例行國會提交《僱用保險法》修正案。 僱用保險主要分為保障失業後生活不受困擾的項目和面向僱用穩定與能力開發的項目。保險費由勞資雙方支付，部分項目還投入政府財政。除作為特例上調現行勞動者負擔收入0.3%、企業負擔0.6%的保險費率外，審議會還將圍繞政府財政如何投入展開討論。 僱用調整補貼是填補部分休業補貼的制度。新冠疫情爆發後，去年日額上限從約8300日元上調至15000日元，補貼比例也擴大至最高全額。 另一方面，財源吃緊的情況加劇。作為僱用調整補貼來源的僱用穩定資金截至2019年度底為15410億日元，但據厚勞省估算本年度底將減少至864億日元。政府正在通過向原本面向失業者的公積金借款等方法加以應對，但2019年度底約4.5萬億日元的公積金預計到本年度底也將縮水至約1700億日元。（完）