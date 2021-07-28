人物：日本女壘主教練宇津木麗華的異國師徒情

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【共同社7月28日電】

憧憬之人未能實現的夙願得償。奪下東京奧運會金牌後，被選手們拋向空中慶祝的日本女壘主教練宇津木麗華（58歲，原名任彥麗）眼中閃現淚光。懷著對前主教練宇津木妙子（68歲）的崇拜，她在30多年前從中國來到日本。命運般的相遇，奧運最高領獎台的共同目標，麗華這次在守護和培養了自己的師傅的國家報了師恩。

她說道：「對這種情況下舉辦奧運也有過迷茫，但民眾的熱烈支持成為了最大的力量。滿懷著感激之情。」 出生於北京的麗華14歲從田徑標槍項目改練壘球。在中國舉行的日中對戰中，個子雖小卻能強有力擊球的妙子吸引了她的目光。

後來，代表中國在加拿大參加國際大賽的麗華突然來到妙子的房間。妙子回憶稱：「她讓我教她擊球。雖然當時言語不通。」被麗華的熱情所打動，妙子就在紙上畫畫或是揮棒進行了指導。

麗華在1988年跟隨妙子來到日本。在加盟企業團體參加比賽時，看台也會傳來「打不到球就回中國去」的喊聲，妙子這時就會出面維護稱「剛才是誰說的」。「心裡想著『可惡』，就努力拼命了。」麗華在這年拿下了三冠王。

1995年加入日本國籍後，她選擇宇津木作為姓氏。在妙子執教的日本國家隊擔任主力，悉尼奧運會摘銀，雅典奧運會獲銅，但最終未能奪金而退役。妙子也離開國家隊主教練崗位，兩人均未參與日本女壘在北京奧運會的奪冠。

這對師徒互相扶持，時而像母女，時而像姐妹。妙子說：「作為教練的麗華，教學方式和比賽時的調度都令人...