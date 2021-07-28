焦點：調查顯示日本2020年度偏胖或過瘦學生增加

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【共同社7月28日電】日本文部科學省28日公佈了針對幼兒園學童至高中生（5～17歲）發育和健康狀態的2020年度學校保健統計調查。結果顯示，有肥胖傾向的初三學生比例較上年度上升1.46個百分點至9.64%，偏胖的學生增加。小初高所有學年過瘦的學生也較上年度增加。裸眼視力“不足1.0”的小學初中生比例創新高。 該調查部分抽取全國幼兒園和小初高的體檢結果進行統計。往年根據4～6月實施的體檢統計，但2020年度因新冠疫情實施統一停課，導致許多學校體檢時間延後，文科省指出很難與上年度進行單純比較。不過，負責人就偏胖和過瘦的學生增加分析稱：“生活習慣的變化和缺少運動可能產生了影響。” 根據身高對應標準體重等計算的肥胖度達到20%以上的“偏胖兒童”出現率在幼兒園和小初高多半學年均較上年度上升。自採取現行計算方法的2006年度以來，該數據呈現下降或持平趨勢，但此次在小六（11.38%）和初二（10.40%）等學年均創新高。從性別來看，女生在高一至高三學年有所下降。 有關屬於過瘦的“偏瘦兒童”出現率，小四較上年度增加0.48個百分點至2.08%，初三增加0.52個百分點至3.02%，高三增加1.00個百分點至3.20%。從長期來看，初高中生呈上升趨勢。 視力不足1.0的比例在小學為37.52%，初中為58.29%，均創新高。高中生為63.17%。自開始統計視力的1979年度以來，小初高均持續惡化趨...