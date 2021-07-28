詳訊：日本新增逾9000人感染新冠病毒

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【共同社7月28日電】日本國內28日新確診的新冠病毒感染人數超過9000人，創新高。東京為迄今最多的3177人。傳染性強的源自印度的變異毒株（德爾塔毒株）以首都圈為中心肆虐，發佈緊急事態宣言後，疫情擴大也未見停歇。有意見認為，正值東京奧運和暑假期間，人員流動變得頻繁，感染人數將進一步增多。 日本政府的對策小組會會長尾身茂28日在眾院內閣委員會會議上，就東京都疫情擴大表示“人流和接觸機會在宣言發佈後逐漸減少，但未達到期待的水平。我們認為，醫療供應體制告急已開始出現”，展示了危機感。他指出，政府應該採取的應對措施“是發出能讓人們共享危機感的訊息，並出台符合疫情的有效對策”。 向厚生勞動省提供對策建議的專家組織28日分析了疫情擴大的原因等。 此前日本國內單日新增感染人數最多的是疫情“第三波”中的1月8日，有7958人。 政府7月12日向東京發佈了第四次緊急事態宣言。但7月初曾降至2000人以下的國內新增感染人數在14日超過3000人，21日超過4000人，22日超過5000人，增速加快。 背景原因是德爾塔毒株蔓延。國立感染症研究所28日公佈估算數據稱，首都圈感染者中德爾塔毒株佔70%。疫苗接種得到推進的老年人群的感染人數減少。另一方面，年輕人群的重症化比率高漲。在首都圈，住院人數增加，需要等待協調後才能住院的情況增多了。 28日的感染人數按地區來看，神奈川為1051人，埼玉870人，大阪...