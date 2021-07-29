網球選手梅德韋傑夫吐槽稱要熱死了

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【共同社7月29日電】在東京奧運會28日網球男單第三輪比賽中獲勝的世界排名第二的俄羅斯奧委會（ROC）選手梅德韋傑夫在比賽中難耐炎熱，曾質問裁判：“我能打完比賽但可能會死掉，我要是死了，你會負責嗎？”美聯社報道了此事。梅德韋傑夫當時用手撐著膝蓋弓起身體，叫了醫療暫停。 國際網球聯合會（ITF）28日宣佈，顧及到酷暑給運動員健康造成的負擔，29日起把比賽開始時間改為下午3點。梅德韋傑夫在首場比賽後建議把比賽時間改在晚間，世界排名首位的德約科維奇（塞爾維亞）也表示同意。對於此次改動，運動員方面是否同意尚不清楚。 28日的比賽從上午11點開始，在日曬強烈的賽場上比拼了約兩個半小時。梅德韋傑夫對媒體回顧稱：“從第一局起就感到呼吸困難。”他進行了10分鐘的淋浴休息，“回到炎熱賽場後的體溫變化很可怕，但我運氣好堅持下來了”。 當天的女單四分之一決賽中，西班牙的寶拉·巴多薩在第一局結束後棄權。據美聯社報道，她因中暑坐輪椅離開了賽場。 據日本氣象廳稱，28日東京最高氣溫32度，上午11點時濕度為76%。梅德韋傑夫以2比1戰勝意大利選手弗格尼尼，晉級下一輪。（完）