詳訊2：奪金熱門桃田賢斗奧運小組賽爆冷出局

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【共同社7月29日電】誰能預料到呢？羽毛球男子個人世界排名第一的日本名將桃田賢斗爆冷在小組賽出局。當其擅長的“夾髮針”球觸網確定敗北後，他單膝跪地，頹喪地低下了頭。桃田表示“還想繼續打奧運比賽，還想品嚐這份緊張感”，拭去紅紅的雙眼中留下的眼淚。 在對陣世界排名第38位的韓國選手許侊熙的比賽中，桃田在第一局前半段打得十分順暢。然而10比5領先時，他突然狀態變差，打向球場後方的長球高度變低，並數次遭到對手的兇狠扣殺。連失10分後局勢徹底轉變，桃田丟失首局後第二局同樣在11比8時連失6分，他表情不再自信，動作變得吃力。雖然努力把比分追到19比19，但在連失2分後桃田已拼盡全力。 在過去的直接對決中，桃田的戰績為3戰全勝。他坦言失利原因稱：“沒有在比賽中途調整改變（扣球）高度、讓自己平靜下來的勇氣和實力，氣勢變弱。” 去年1月桃田在馬來西亞遭遇交通事故並身負重傷，2月接受了右眼眼眶底骨折手術。12月在全日本綜合錦標賽中重返賽場並取得冠軍，但在今年3月出戰暌違已久的國際大賽全英羽毛球公開賽時無緣四強。日本代表隊教練中西洋介對奧運會是桃田傷癒歸來後第二個國際大賽流露出些許擔憂，稱“由於是被動（打法的）球員，從這個意義上來說（熟悉比賽）一直接觸球顯然是更好的。” 對於本屆奧運會是在本國舉辦，桃田被視為金牌候選人。距離因違法賭博問題被禁止參賽的裡約奧運會已過去5年。桃田表示：“雖然有艱辛和各種問題...