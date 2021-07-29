詳訊：日本體操新星誕生 橋本大輝逆轉奪金

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【共同社7月29日電】

能否實現逆轉全看最後一項單槓。最後一個上場的橋本大輝（19歲）以幾乎完美的表現完成整套動作後多次舉起雙拳。以預賽第一名的成績進入體操男子全能決賽的橋本，繼續展現積極大膽的演技，成為史上最年輕的全能冠軍。他表示「這真是我人生中最高興的時刻」，體操界新星在這一刻誕生。

在第一項自由體操中，橋本完成了G難度的開場動作「李宗頌」，在國內選拔賽中曾經落馬的「鬼門關」鞍馬項目中，橋本憑藉漂亮的「托馬斯全旋」取得了15分以上的高分。然而，在吊環項目中他沒能拿到預定的D分（難度分），在跳馬時還出了界。但逐漸下滑的狀態在第5項雙槓比賽中被扭轉。

雙槓曾是橋本的弱項之一，但這一次他憑藉F難度的下法穩穩落地，拿到了15.300的高分。在最後一項之前與暫列首位的中國選手肖若騰還差0.467分，但因為單槓預賽排名第一，橋本對該項目頗有自信。賽後他笑稱，在這十分緊張的時刻，「我心想如果能拿到14.600分就能奪冠，結果臉上的表情被（身旁的教練）原田睦巳老師發現了」。即使在緊張情況下，也「輕鬆地做著一圈又一圈的大回環」，最終拿下全場最高的14.933分完成了壓軸表演。

到初中為止，因為教練重視基礎，橋本的成績並不突出。初三時參加全國初中生大賽前右腳踝骨折，他忍著陣陣劇痛完成了鞍馬和單槓，但個人全能僅排在末位。如今他已躋身世界一流，橋本實際感受到「有著如此出人意料的人生」。 到了高中，橋本迅...