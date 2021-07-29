焦點：奧運主辦方強調疫情受控 樂觀情緒恐使防疫鬆懈

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【共同社7月29日電】東京奧運會的新冠病毒檢測陽性人數截至28日已達174人。主辦方認為通過徹底的防疫措施控制住了疫情，否認與28日激增至3000多人的東京都新增病例數存在關聯或影響。不過疫情下的賽事運營每一天都在“走鋼絲”，防疫措施出現漏洞，日本代表團的出色表現帶動的樂觀情緒導致國民行動上的“鬆懈”也令人擔憂。 ▽強調安全 “採取了很棒的防疫措施，奧運村是世界上檢測次數最多的地方。奧運和普通民眾的接觸非常少，（參賽人員）疫苗接種率也很高”。在28日的例行記者會上，國際奧委會（IOC）新聞發言人亞當斯在被問及東京都病例增多時沒有直接回答，而是一味強調賽事的安全性。 本屆奧運除了機場檢疫外，運動員和教練等在比賽期間每天都要接受檢測，相關人士也根據與運動員的接觸程度每隔數日接受定期檢測。奧組委公佈的截至26日的定期檢測總數為274,935次，陽性率為0.02%。亞當斯強調“陽性率非常低”。 然而專家卻有不同看法。國際醫療福祉大學教授松本哲哉（傳染病學）指出：“（定期檢測）對象是出境前、抵達機場時等事先已經多次檢測確認為陰性的人。把同一個人多次取得的樣本全部累加起來計算數字的方法不正常。”鑑於這一狀況，他嚴厲地指出，陽性率“基本上不能算低”。 ▽不安 在東京晴海的奧運村逗留的人中，至今已有19人呈陽性。奧組委正在國立感染症研究所的幫助下對感染途徑進行分析。據多名相關人士透露，到目前為止被...