日本2021年主食大米產量首次低於700萬噸

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【共同社7月29日電】日本農林水產省29日公佈截至6月底的統計結果顯示，2021年產主食大米的種植面積較上年減少6.2萬至6.5萬公頃。減少規模相當於宮城縣2020年的種植面積。如果收成與往年持平，產量為694萬至696萬噸，作為主食大米將是有可比數據的2008年以來首次低於700萬噸。 為適應隨著飲食生活變化的需求減少及新冠疫情導致在外用餐的消費下滑，日本加強了轉為種植飼料用米等，基本實現了避免大米過剩的種植面積以及產量大致目標。收割期前米價大跌的擔憂降溫。 日本人均大米消費量在1962年度達到頂峰時約為每天5碗，而2019年度減少至2碗多。 政府從2018年起取消生產調整政策（減反：控制耕地面積），但農水省呼籲改種其他作物以避免供應過剩，各產地制定了種植面積的大致目標與計劃。向各都道府縣聽取上述意向後，減少面積的地區從4月底的38個都道府縣增至41個都道府縣。 據稱北海道、秋田、新潟等12個道縣減少幅度“超過5%”，“約3%至5%”的有富山及熊本等12縣，“約1%至3%”的有山形、滋賀等17個都府縣，其餘的愛媛等6縣“與上年持平”。整體種植面積預計從2020年的136.6萬公頃降至130多萬公頃。 農水省的需求預測顯示，符合需求的產量為693萬噸。如果種植面積與統計結果相符，則基本實現了適當水平。 另一方面，預測2021年大米需求將較新冠疫情導致在外就餐用量低迷的2020年減少...