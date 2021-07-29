話題：東京奧運班車誤點 出現擅用出租車情況

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【共同社7月29日電】東京奧運會作為運動員、高層人士、媒體相關人士“代步工具”的運送系統出現了混亂。奧運班車不按時抵達、約車APP無法正常使用，造成等待1小時以上的情況接連發生，也出現了明知違反規定仍然擅自使用普通出租車的例子。奧組委28日提出了增加專用巴士輛數的方針等，不得不展開應對。 “是近幾屆奧運會上也難見的糟糕局面。” 國際單項體育聯合會（IF）相關人士對奧組委進行了不留情面的批評。相關人士透露，國際奧委會（IOC）和奧組委等的會議上，連日來對運送措施展開磋商。IOC新聞發言人亞當斯28日在記者會上稱“我認為這是非常重要的問題”，奧組委發言人高谷正哲說“正努力改善事態”。 問題從奧運會前就持續，在開幕前IOC和夏季奧運會項目聯合會協會（ASOIF）召開的會議上，多個IF提出了不滿。足球方面，有報告稱練習時運送人員的巴士未在指定時間抵達。 新冠疫情對策的關鍵是隔絕運動員等與外部接觸的“氣泡方式”。防疫措施《規則集》中寫入，赴日後14天內禁止使用公共交通工具，作為違反時的罰則，可能給出警告或剝奪參賽資格。既然要求遵守規則，那麼保障運送工作順暢則是奧組委的責任與義務。 然而，面向IF高層和各國代表團提供的高級租車中，配車系統卻無法正常使用。也有IF相關人士不耐煩地稱“沒法等這麼久”，而坐上了普通出租車。氣泡方式的“漏洞”顯現。 也有消息稱，媒體相關人士的專用巴士採取了削減乘車人數...