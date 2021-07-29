專家估算奧運後東京單日新增將達4532人

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【共同社7月29日電】日本東京都29日召開分析新冠疫情的監測會議，專家指出從6月下旬開始的1個月，都內住院患者翻倍增至近3000人，認為“醫療供應體制開始告急，逐漸演變為危機狀況”。會上還給出估算，目前增速如果持續，東京奧運會閉幕後8月11日時的最近7天日均新增病例將達到4532人。 在會後被記者問及舉辦東京奧運會阻礙人流減少的可能性時，知事小池百合子強烈否定稱“恰恰相反”。她認為“（奧運）提高了在宅率，電視收視率如實反映了這一點，人流也在減少”，並再次呼籲在家裡觀看比賽。 截至28日的7天日均新增為1954.7人。國立國際醫療研究中心國際感染症中心長大曲貴夫在會上強調稱：“正在邁向從未經歷過的疫情爆發式擴大。必須盡快阻止目前增速的持續。” 東京都醫師會副會長豬口正孝就醫療供應體制說明稱，從22日開始的4連休期間，住院的協調變得困難，不得不在家隔離的例子很多。他表達危機感稱：“患者驟增導致無法提供必要的醫療。只是在勉強協調安排。” 在本月12日開始的第四次緊急事態宣言期間主要鬧市區的人流雖有所減少，但與4月開始的第三次緊急事態宣言期間相比，降幅僅為約4成。 “東京iCDC”（東京傳染病對策中心）專家會主席賀來滿夫表示：“傳染性較強的德爾塔毒株成為了主體。必須把人流至少降至與第三次宣言時同樣水平。”（完）