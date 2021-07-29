詳訊2：日本新冠緊急宣言地區將擴大 單日新增上萬

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【共同社7月29日電】日本的新冠疫情持續急速擴大，國內29日新確診10693人感染創新高，單日新增首次超過1萬人。以城市地區為中心，傳染性較強的德爾塔毒株肆虐，日本政府基本決定對埼玉、千葉、神奈川、大阪4府縣追加發佈緊急事態宣言。對北海道、石川縣、京都府、兵庫縣和福岡縣將適用防止蔓延等重點措施。時期均為8月2日到31日。東京都、沖繩縣的緊急事態宣言期限也將從8月22日延長至31日。上述事項將於7月30日正式敲定。 在東京奧運會期間追加對象地區且時期與8月24日開幕的殘奧會部分重疊，將是不同尋常的事態。日本首相菅義偉29日與經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚在官邸進行磋商。他在結束後對媒體表示：“帶著強烈的危機感在應對。” 東京都29日新確診3865人感染，連續3天刷新最高紀錄。神奈川縣1164人、沖繩縣392人均創新高。千葉縣達到次高的576人，埼玉縣新確診864人。大阪府也達到932人。 日本政府將於30日上午召開專家等出席的基本應對方針小組會會議，西村打算就方針徵詢意見並尋求同意。當天舉行政府對策總部會議並正式敲定的日程正在協調當中。 圍繞追加發佈宣言等應對，自民、立憲民主兩黨的國會對策委員長29日就30日下午在眾參兩院的議院運營委員會聽取政府報告的日程達成一致。 日本政府目前已對東京都和沖繩縣發佈緊急事態宣言，對埼玉、千葉、神奈川、大阪4府縣適用防止蔓延等重點措施。（完）