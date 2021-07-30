市民在五環標誌前排長隊 疫情下欲感受奧運氛圍

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【共同社7月30日電】為感受大部分比賽空場舉辦的東京奧運會的氛圍，奧運相關紀念碑等處人員聚集、出現擁擠狀況。在東京都新冠病毒感染者驟增的情況下，國立競技場附近的“五環標誌”前仍排起長隊。此外各項活動也備受關注，但主辦方心情複雜地表示“雖然希望進行更多宣傳，但很難做”。 “第二聖火台”設置在多個比賽場館集中的臨海地區。28日雖然天氣炎熱，但仍排起長隊。現場設有寫著“請確保距離”的指示牌，然而許多人毫不在意，用手機拍照留念。 據稱是跑步夥伴的橫濱市2名50多歲女性表示，以聖火台為終點遠眺各國國旗林立的奧運村等慢跑約20公里前來，“心裡想著不該來，但希望感受一下氛圍”。 在國立競技場對面的日本奧林匹克博物館前的廣場上，五環標誌前人員聚集。從荷蘭回國剛結束隔離的小提琴手後藤祐美（52歲）在等了大約40分鐘後拍下照片。她看著周圍稱：“想在Facebook上給那邊（荷蘭）的朋友看。我已經接種了疫苗。” 主辦方東京都政府在JR有樂町站前運營“東京體育廣場”用於信息發佈，設在入口附近的“TOKYO2020”旗幟前，年輕人擺好姿勢拍照留念。到了傍晚，下班人群及合家前來的遊客紛紛造訪，在商品賣場挑選冰箱貼等官方商品。（完）