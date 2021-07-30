以色列將對60歲以上市民接種第3劑疫苗

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【共同社耶路撒冷7月30日電】以色列政府29日發佈消息稱，鑑於以變異毒株德爾塔為主的新冠疫情持續擴大，8月1日起將對60歲以上市民接種第3劑疫苗，使用美國輝瑞疫苗。關於被稱為“加強針”的第3劑以後接種的必要性，各方意見不一，以色列的做法或備受關注。 在以全球罕見速度推進疫苗接種的以色列，截至28日相當於人口約57%的約530萬人完成了2劑接種。然而6月以來，疫苗的預防感染效果降低，單日新增病例最近已超過2000人。據分析這是受到傳染性強的德爾塔毒株的影響。 第3劑接種對象為完成第2劑接種超過5個月的市民。總理貝內特當天在電視演講中強調，“疫苗能夠預防重症化與死亡”，表示“接種疫苗的市民越多，就越能做到不限制行動”，呼籲接種。 以色列本月中旬開始為免疫力較弱的部分市民實施第3劑接種。據貝內特介紹，約有2000人已接種，未出現嚴重事態。 以色列衛生部專家會議提議對60歲以上市民追加接種。《國土報》介紹有專家指出關於追加接種的效果和安全性尚無充分數據。美國政府為追加接種已追加採購疫苗，正在研究實際的必要性。（完）