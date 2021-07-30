話題：運動員紋身蔚然成風或在奧運紮根

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【共同社7月30日電】東京奧運會上帶有紋身的運動員引人注目。紋身在有些國家成為時尚或傳統，也有人指出奧運五環紋身在運動員中蔚然成風。日本對紋身比較忌諱，美國媒體則報道稱紋身或將在奧運紮根。 參加男子100米蛙泳比賽的英國選手亞當・皮蒂26日奪冠後大喊，盡顯喜悅之情。他雙臂有大量紋身，遠看就像穿著長袖一樣。左臂的外側有獅子圖案，內側則有奧運五環等。 亞當本人在視頻網站上表示：“被稱為‘英國之獅’。必須用紋身填滿空隙。富士山什麼的很棒呢。” 手臂和腿部有紋身的運動員另外也有許多。尤其在南太平洋島國已經普及，紋身在新西蘭是土著居民毛利人的傳統。七人制橄欖球項目的新西蘭隊中就有運動員手臂有紋身。 美國CNN電視台（網絡版）介紹日本的紋身歷史稱，儘管曾在江戶時代流行，但明治時代以後因擔憂被歐美列強蔑視，政府下令禁止，“1960年代開始被與黑社會聯繫到一起”。 英國媒體的男性記者推測稱：“如果紋身的頂級選手的樣子被大量報道，各國或將出現對其憧憬並模仿的年輕人。”他同時也表示：“在對紋身印象不太好的日本可能不會流行。”（完）