日本成女性最長壽國家 男女壽命連續9年延長

Newsfrom Japan

【共同社7月30日電】日本厚生勞動省30日公佈的簡易生命表顯示，2020年日本人平均壽命為女性87.74歲，男性81.64歲，均刷新最高紀錄。與上年相比，女性平均壽命增加0.30歲，男性增加0.22歲，均連續9年延長。日本女性平均壽命自2014年以來重回世界首位，男性位列世界第二。 據厚勞省透露，如果包含地區在內，香港上次和本次男女均為世界第一，但由於根據世界衛生組織（WHO）格式把統計標準變更為“國別”，故本次日本排名上升。該省負責人就壽命延長表示：“2020年流感較少、肺炎死亡率得以改善或產生影響。” 國別排名中，女性第二位為韓國（86.3歲），第三位為新加坡（86.1歲）。男性第一位為瑞士（81.9歲），第三位為新加坡（81.5歲）。 據厚勞省估算，2020年出生的日本人中能活到75歲的比例，女性為88.4%，男性為76.1%。能活到90歲的比例，女性為52.5%，男性為28.4%。 2020年出生的人將來因癌症、心臟病、腦血管疾病而去世的概率，女性為44.36%，男性為49.66%。若假設上述三類疾病導致的死亡為零，預計平均壽命女性延長5.44歲，男性延長6.73歲。 日本女性在1984年、男性在2013年平均壽命分別突破80歲。（完）