分析：日本奪17金刷新紀錄 奧運目標30金

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【共同社7月31日電】參加東京奧運會的日本代表團截至30日已獲得17枚金牌，超過1964年東京奧運會和2004年雅典奧運會的16金。新冠疫情導致難以摸清各方勢力的情況下，日本隊表現出色，還力爭更進一步。包括銀牌和銅牌在內的獎牌總數也有望超過2016年里約奧運會創下最多紀錄的41枚。 強項柔道佔據9金，男子66公斤級的阿部一二三和女子52公斤級的阿部詩是首對同獲柔道金牌的兄妹。男子73公斤級的大野將平取得兩連冠等，回應了獎牌大豐收的期待。與柔道一同被視為日本傳統強項的體操和游泳共獲得了3枚金牌。 相對於海外隊伍因新冠對策而受到行動限制，日本隊則可以使用平時作為強化基地的味之素國家訓練中心（NTC）。推進強化訓練的體育廳相關人士指出：“這是充分運用了地利的結果。” 在首次入選奧運項目的滑板街式賽中，22歲的堀米雄斗和13歲的西矢椛分獲男女冠軍，新生代力量給人留下印象。日本斬獲16金的雅典奧運會設有28個大項、301個小項，而東京奧運會則有史上最多的33個大項、339個小項。新項目也對日本隊攬金起到了推動作用。 後半程比賽中，上屆里約奧運會稱霸女子4個級別的摔跤大項令人期待，滑板公園賽、運動攀登和空手道也均有奪冠熱門選手出場。男子足球和棒球也備受矚目。男子游泳選手瀨戶大也和男子羽毛球選手桃田賢斗雖然爆冷無緣獎牌，但達成日本奧委會（JOC）提出的“30金”目標也並非夢想。（完）