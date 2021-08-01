成田和羽田機場啟動針對臨時回國者的疫苗接種

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【共同社8月1日電】日本以海外臨時回國僑民為對象的新冠疫苗接種1日在成田和東京羽田兩座機場的特設會場啟動。這是考慮到國外有使用日本未批准疫苗的情況，以及居住在未推進接種的發展中國家的僑民等。外務省的調查結果顯示許多人希望接種，因此決定在盂蘭盆節前開設會場。 在羽田機場國際線航站樓的特設會場，上午10點開放前希望接種的人就排起長隊。一名從意大利回國的50多歲男性公司職員表示在當地接種要花時間，稱“在海外生活，有時很難享受到像日本這樣的醫療服務，很感謝此次的舉措”。 據外務省稱，接種會場計劃開設至明年1月上旬，對在日本國內沒有居民登記的12歲以上人群接種2次美國輝瑞公司疫苗。接種免費，但旅費由本人負擔。有意願者可在外務省專用網站預約，在臨時回國時接種。 已經回國且結束兩週隔離期的人也可在特設會場接種。如果乘坐接種當天抵達的航班回國，則在接種後開始隔離。 預約只能在網上，可從接種日兩個月前開始預約，受理申請截至接種日一週前。不受理電話或在會場的接種申請。若希望獲得接種證明，將在2次接種結束後發放。（完）