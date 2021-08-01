關注：2名格魯吉亞選手因外出觀光被剝奪奧運資格證

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【共同社8月1日電】在東京晴海奧運村逗留的2名格魯吉亞男子柔道選手，因離開奧運村外出觀光被剝奪奧運參加資格證。據格魯吉亞奧組委透露，兩人均為銀牌得主，分別是66公斤級的馬爾格韋拉什維利和73公斤級的沙夫達圖阿什維利。他們各自敗給了日本的阿部一二三和大野將平。部分媒體報道稱他們外出遊覽了東京塔附近。 這是首次獲悉以違反面向奧運參加者的新冠防疫對策《規則集》為由剝奪資格證的情況。對於違規行為，奧組委展現了嚴格態度。 奧組委發言人高谷正哲在記者會上強調“這是不能無視的事件”，並說明稱被處罰對象“今後將無法進入與奧運相關的所有設施”。7月30日決定作出該處分。 格魯吉亞奧組委的宣傳負責人說明稱“他們是短時間的外出，在離開奧運村時沒有人阻攔他們，回去時受到了警告”。據悉2人接到指示，要求其在去機場回國之前都必須留在奧運村。 《規則集》規定“可離開住宿設施的情況，僅限前往活動計劃書上記載的奧運場館和辦事地點清單中規定的場所”，不允許前往旅遊景點、飯店、酒吧等。寫明作為違規時的制裁手段，有可能剝奪資格證。 本次奧運會期間，涉嫌違反《毒品取締法》被逮捕的海外來日奧運工作人員也被剝奪了資格證。（完）