池江稱結束東京奧運會“很幸福” 將為巴黎奧運努力

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【共同社8月1日電】充滿了5年的感情，在東京奧運會4×100米混合泳接力賽獲得第8名、戰勝白血病復出的日本游泳女將池江璃花子（21歲）結束了繼2016年之後的第二屆奧運會。她眼含熱淚、聲音顫抖地說：“是曾一度放棄的東京奧運會，作為接力賽一員又能夠在決賽舞台上游泳，我覺得非常幸福。” 在女子最後一項比賽中池江游的是自幼就擅長的蝶泳，在第八位接手後發揮其較大幅度划水的特色前進。雖未能趕上強大的對手，但她表示：“我曾跌落到人生的谷底……，儘管非常艱難但是我回來了。我為自己感到驕傲。”她從復出之初就把參加2024年巴黎奧運會定為目標。 在本次奧運會上池江收穫良多。游泳比賽首日的24日早上，在正式比賽的泳池進行首次練習後，她與澳大利亞的邁克爾·鮑爾再次相見。2019年2月在被診斷出白血病之前，曾在黃金海岸與池江一起訓練的這位著名教練祝福她稱“你能回來太好了”，分別時兩人碰拳示意。池江重新燃起了鬥志。 戰勝困境、再次回到競爭世界巔峰的賽場，現在池江這樣想：“希望今後還希望參加世界大賽，讓大家看到自己越來越強大的樣子。”她將為3年後的奧運會邁出堅實步伐。（完）