郵局紀念品受到奧運選手和海外媒體青睞

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【共同社8月2日電】海外運動員和媒體相關人員因日本的新冠對策而行動受限，設在東京晴海奧運村、各國媒體進駐的主新聞中心（MPC，東京都江東區）的臨時郵局成為了重要的紀念品購買點。據悉還出現購買10冊以上單價1萬日元（約合人民幣590元）紀念郵票冊的“爆買”盛況。 據設在MPC內的郵局“東京2020IBC/MPC分室”介紹，郵票冊以奧運會和殘奧會比賽項目圖案的75枚84日元郵票和國立競技場圖案的500日元郵票為一組。雖然售價高於郵票面值的6800日元，但購買多冊的人不在少數。 另一人氣商品是單價100日元的浮世繪風格明信片。許多人直接通過國際郵政寄給家人和朋友，奧運會開幕後1週已售罄而等待補貨。 據稱上述商品在奧運村的郵局也是頗受青睞，銷售情況好於預期。 運動員及相關人員入境後14天原則上除賽場、練習場和住宿場所以外禁止外出。 跳水男子雙人10米台金牌得主、英國選手托馬斯･戴利（27歲）在視頻網站YouTube個人頻道中介紹在奧運村購買了藝妓和盔甲武士圖案的郵票。寄出12張明信片的美國電視台女性工作人員愉快地表示：“無法外出購物實屬無奈。明信片的話對於收到的人而言將成為特別的物品，作為紀念品也不錯。” MPC內的郵局分室長西崎宏史表示：“這裡是向世界推介東京的郵局。很高興大家能以實物形式留下回憶。”（完）